X Factor 13, la rivoluzione è nei giudici. Cattelan: «Conoscerlo eliminerà i pregiudizi di tanti nei suoi confronti»

Martedì 10 Settembre 2019, 14:11

Cambia molto, non tutto. Cambiano i giudiciin onda da giovedì 12 settembre. Una giuria quasi completamente rivoluzionata: confermata soloche festeggia i 60 anni di carriera (“Mi piace molto questo anniversario anche se mi sarebbe piaciuto fosse stato per il mio compleanno…”) poi tre nuovi ingressi: la cantautrice, il frontman dei Subsonica, la rapstarPer il nono anno consecutivosarà alla guida del programma con un ruolo da creative Producer dello Show: «State tranquilli mi hanno contenuto, X Factor rimane fighissimo…». La novità più attesa è però: «La cosa più difficile? Non dire cazzate quando dai un giudizio. Devi trovare il punto chiave dell’esibizione senza perderti. Fin qui mi sono stupito di me stesso, non pensavo di sapere così tante cose». Una sorpresa anche per: «E’ un bravo ragazzo, bisogno conoscerlo. Gli voglio già bene…».Tra i giudici più severi Malika e soprattutto Samuel: «Per me è stato difficile dire dei no, ma sono stati necessari»Foto: Luca Uccello