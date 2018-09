X Factor 12, seconda puntata con le Audition. Ospite Lodo Guenzi

J- Ax presenta il nuovo singolo dedicato a chi non riesce ad avere figli. «Un dramma che ho vissuto anche io»​

Ci siamo, questa sera sutornacon la seconda puntata dedicata alle. Gli aspiranti cantanti dovranno strappare almeno tre sì ai giudiciper poter accedere alla fase successiva di selezioni. Nel backstage come sempre a coccolare e scherzare con i concorrenti il padrone di casa. A sorpresa arriverà, in qualità di ospite, al tavolo dei giudici, frontman de “. Ancora ne3ssun aggiornamento sul giudice che sostituirà Asia Argento.Tra i ragazzi che si alterneranno sul palco c’è chi presenta ai giudici la propria versione di grandi hit e chi il proprio inedito, un altro modo di raccontarsi molto personale. Si passa dalla reinterpretazione elegante e raffinata di uno dei brani più famosi di Bob Marley, alla commovente performance su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla o all’originale mash up di “Bang Bang” nella versione di Dua Lipa con Ariana Grande e Jessie J. Mentre tra gli inediti si fanno notare un giovane rapper che sa che la sua scrittura fuori dal comune è la sua strada e una giovane band che ha nel cassetto quella che si definisce una hit per l’estate.