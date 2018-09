X Factor 12, nella terza puntata ospite e quinto giudice Tommaso Paradiso - Le Anticipazioni

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 20 settembre alle 21.15 suSky Uno (canale 108), ladi audizioni di. Super ospite della serata nello speciale ruolo di quinto giudiceleader deiIl duro compito di individuare gli artisti migliori è nella mani dei giudici:. Al padrone di casa del talent prodotto da Fremantle,, la responsabilità di incoraggiare i concorrenti che si apprestano ad esibirsi davanti alla giuria.Tra Manuel e Asia Argento, quindi siederà Tommaso Paradiso frontman della band di successi come “Completamente”, “Riccione” e “Felicità puttana”, a lui il compito di giudicare alcune delle esibizioni, esortando i giovani artisti a dare il meglio sul palco. Anche questa settimana i vertici di Sky non hanno ancora annunciato il nome del giudice che sostituirà Asia Argento durante i live di ottobre. Lo scorso marzo si vociferava che Tommaso paradiso avesse sostenuto anche un provino per sedersi dietro il bancone dei giudici. Notizia subito smentita dallo stesso Paradiso sui social, che abbia cambiato idea intanto?.Tornando alla gara, anche in questo terzo appuntamento molti concorrenti sceglieranno brani inediti per tentare di stupire la giuria come Freedom, pezzo dedicato a chi cerca e lotta per la libertà, o chi sceglierà un pezzo complesso come Ridicolous tooughts dei Cranberries.Tocco internazionale invece per il trio proveniente da Cina, Corea e Giappone che proporrà una divertente versione di Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri. Originale anche il soprano pop che presenterà una propria versione di Bang Bang di Jessie J; non mancherà anche il cantautorato italiano con l’interpretazione di Napule è di Pino Daniele.Tra i giudici il confronto sarà acceso ma sempre costruttivo e teso alla ricerca del vero talento; tutti inviteranno, infatti, gli artisti più acerbi a continuare a studiare e a scrivere testi più incisivi; così come unanimi saranno nel premiare le esibizioni più originali. La concorrenza si farà sempre più incalzante e l’esito di ogni esibizione è come di consueto legato ai tre sì, fondamentali per accedere al Bootcamp.27 settembre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)4 e 11 ottobre in esclusiva su Sky Uno, (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)18 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 (Il venerdì in chiaro su TV8)Live: in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno (canale 108)