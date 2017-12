Damiano David dei Maneskin: "Io single e aperto a tutto. Basta bravi ragazzi, sono una rockstar e sfascio gli hotel"

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single". A parlare, cantante dei, arrivati secondi a “” nonostante il favore schiacciante dei pronostici: “Sono il portavoce, ma non il boss – ha fatto sapere a “Diva e donna” senza i Maneskin, sarei un solista come tanti".Durante il talent molti li hanno accusati di essere arroganti, ma in loro c’è anche ambizione: “Tutti e due, siamo già arrivati sul palco con l'etichetta di antipatici, siamo 'coatti' perché il coatto ha l'arroganza, l'irriverenza per non temere il confrontarsi con chi è più vecchio. Siamo adolescenti normali cui la vita da adolescenti va stretta".Il loro modo di essere è vincente: “Perchè il pubblico in Italia si è stufato del bravo ragazzo con gli occhi azzurri, che non dice parolacce e non fuma. Credo sia il tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d'albergo. Nel video di "Chosen" sono nudo e intorno c'erano 30 persone, ci piace sempre andare oltre".