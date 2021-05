XFactor, Ludovico Tersigni vicino alla conduzione: sarà il giovane attore a sostituire Cattelan?

Sarà Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di XFactor? Dopo mesi di incertezze sembra essere lui nuovo volto del programma di Sky, quello che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. Si tratta di un giovane attore, conosciuto tra le giovanissime che ha preso parte alla webserie Skam Italia, popolarissima tra gli adolescenti, dove ha interpretato il ruolo di Giovanni Garau e recentemente è stato anche tra i protagonisti di un’altra teen serie, Summertime.

A dare la notizia che Tersigni è il grande favorito per prendere il posto di Cattelan è Dagospia che fa il nome dell'attore, nipote del conduttore televisivo Diego Bianchi (in arte Zoro). Dopo l'addio di Cattelan si vociferava il nome di a Lodovica Comello ma alla fine sembra che si sia scelto per un volto nuovo per la tv. Come può confermare Leggo Tersigni fa parte del ristretto gruppo di coloro i quali hanno fatto il provino per la trasmissione. Ed è lui il grande favorito. C'è chi parla di una possibile ufficializzazione già nei prossimi giorni.

Tersigni ha 25 anni e ha iniziato la sua carriera come attore. Il primo ruolo arriva nel film dello zio Diego Bianchi Arance & Martello, cui sono seguiti L’estate addosso di Gabriele Muccino e l’anno successivo di Slam – Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli. Poi la consacrazione come nuova promessa del cinema grazie a serie di successo tra i giovani come Tutto può succedere, Skam Italia e Summertime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 16:16

