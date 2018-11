Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Ritorna tra qualche anno". Per Luca Marzano, la frase pronunciata da Fedez ai bootcamp di X Factor più che una bocciatura è stata un incoraggiamento, un augurio: quello di maturare come artista. Infatti, inizia a lavorare immediatamente al proprio progetto discografico, partendo con la release a Gennaio 2018 del primo singolo "Figli di un'avventura", che riscuote subito grande consenso da pubblico e critica.E non si ferma lì l'ascesa del 17enne partenopeo, un cantante 3.0 in piena regola, che a settembre pubblica su youtube il suo nuovo singolo: “Niente se non te”. Poche settimane on line per raggiungere il milione di visualizzazioni sul canale e 100mila streams su Spotify mostrandosi un vero e proprio tormento estivo. A Ottobre 2018 fa seguito il singolo "Unaware" in featuring con il cantante ex Xfactor Gabriele Esposito.Tutti i tre singoli saranno contenuti nel disco di 10 tracce inedite in uscita nel 2019 dal titolo "Chiaroscuro", una produzione a cura di Cosmophonix. Il giovane artista, originario di Santa Maria la Carità, non vuole fermarsi e punta a diventare un riferimento nel panorama degli emergenti della musica italiana. Il disco ha come concept la sintesi delle varie sfaccettature artistiche e umane di Marzano e sarà un mix di generi, a ballade elettroniche e dal sound originale e fresco saranno affiancati pezzi più dinamici con contaminazioni indie e trap, ma sempre con un elemento di coerenza di fondo dato dal suo timbro.