X Factor UK, in finale il rocker italiano Giovanni Spano

Assorbenti tassati al 22%, i rasoi al 5: è una discriminazione sessista?

Che si parli di moda, costume o musica, il talento italiano è apprezzato in tutto il mondo, e l'Inghilterra non fa eccezione: alla versione britannica del talent showinfatti è arrivato in finale il33enne Come riporta il portale Londra, Italia , Giovanni Spano è nato a Ruislip, a nord-ovest di Londra ma la famiglia ha, precisamente del paese di, in provincia di Reggio Calabria. Antonino Spanò e la moglie Caterina, nonni di Giovanni, si trasferirono nel 1955 dall'Italia al Galles, per poi stabilirsi in Inghilterra, dove persero definitivamente l'accento sul loro cognome. E Gio, come lo chiamano gli amici, è molto orgoglioso delle sue radici italiane.Giovanni e la musica si sono incontrati per la prima volta quando il futuro finalista di X Factor aveva 8 anni: egli si innamora da subito delle canzoni di molti autori internazionali, fra cui Elton John, e la famiglia capisce subito le potenzialità nascoste nell'acerba voce del bambino.Il ragazzo è fra gli otto finalisti del programma inglese.Il rocker si giocherà l'accesso alla finalissima della versione inglese del talent show in diretta su ITV: riuscirà a convincere i giudici Simon Cowell, Louis Tomlinson, Robbie Williams e sua moglie Ayda Field?