Emma Marrone, Maria De Filippi e XFactor: «Non l'ho tradita, mi ha incoraggiata. È motivo di orgoglio...»

Emma Marrone

la cantante sarà giudice del talent ma cone il cast di “Amici” c’è nessun problema. In passato infatti la cantante è stata una studente della scuola televisiva di Maria De Filippi, vincendo la nona edizione, e ha anche preso parte anche alla trasmissione nel ruolo di coach.A spingerla ad accettare sarebbe stata proprio alla De Filippi: “Sono legata a Maria – ha spiegato in un’intervista al “Corriere della sera” - mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto “vai che ce la fai”. Per lei è motivo di orgoglio”.Emma nel talent Sky siederà a fianco di Manuel Agnelli (“Tenerissimo, mi piace il suo approccio con le ragazze più̀ giovani. Forse è così perché́ è papà di una splendida bimba. E’ onesto e diretto nei giudizi”),Hell Raton (“Preparato, spigliato e sempre convinto delle sue idee”) e Mika: “Showman fortissimo”.La Marrone ha tagliato il traguardo dei dieci anni di carriera, ma non ha potuto festeggiare per via del Covid19: “Ho dentro un po’ di rabbia perché́ non ho avuto modo di far vivere fino in fondo il progetto ‘Fortuna’. Un coito interrotto. Come è accaduto a chi, in questi mesi, ha aperto un’attività̀ o aveva in programma di sposarsi”.