Emma Marrone giudice di X Factor 2020 anche per il prossimo anno? «Non escludo il ritorno. Su Blue Phelix frasi vomitevoli». Domani sera su Sky e in chiaro su TV8 la finalissima e la cantante salentina ci arriva con un pezzo da novanta. Blind è uno dei favoriti alla vittoria e il singolo "Cuore Nero" è certificato Oro.

Dopo settimane di prove e performance live, è arrivata l'attesa finale di X Factor 2020 in programma domani, giovedì 10 dicembre, su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV. Emma Marrona arriva in finale con Blid, rapper perugino che insieme a Casadilego è il favorito alla vittoria.

Quest’anno per la prima volta la manche "DUETTI" vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli : «Ad un certo punto - ha spiegato Emma in conferenza stampa - la canzone dice "Arriverà la fine ma non sarà la fine" è la frase emblema di questa esperienza, sperando sia l'inizio di qualcosa di più grande per tutti».

Emma Marrone ha spiegato in conferenza perchè dopo l'eliminazione di Blue Phelix ha detto che l'Italia non era pronta: «Per tutta la durata del programma Blue Phelix ha subito sui social delle frasi vomitevoli, ho cercato di proteggerlo, quando dicevo l'Italia non è pronta, non era un discorso discografico ma in difesa di una persona che ha solo subito insulti».

Per Emma X Factor è stata un'esperienza incredibile: «Mi sono messa in gioco tantissimo ma mi sono posta sempre così come sono con i miei pregi e difetti. Lavorare a contatto questi ragazzi, per osmosi mi ha messo nella testa tanti semini di nuovi linguaggi. Per quanto riguarda il ritorno, come diceva Califano non lo escludo. Ora però mi voglio concentrare sulla finale. Io sono un'artista e voglio restatre un'artista, se vogliono un consiglio umano e artistico fuori i miei cantanti mi troveranno sempre».

