Blue Phelix eliminato da X Factor2020. Emma Marrone delusa: «Purtroppo qui in Italia non siamo pronti»

Blue Phelix eliminato da X Factor2020. Emma delusa: «Purtroppo qui in Italia non siamo pronti». Il primo eliminato del quarto live è ancora una volta un componente della squadra degli Under Uomini. Nella "giostra degli inediti", il cantante e TikToker italiano all'anagrafe Francesco Franco, ha dovuto dire addio al sogno di arrivare in finale.

Eliminazione flash nella quarta puntata di X Factor 2020. In soli dieci minuti tutti i concorrenti si sono esibiti propronendo un estratto live dei loro inediti. E' il pubblico a decidere chi far uscire, e il primo eliminato della quarta puntata è Blue Phelix.

Molto delusa dalla decisione del pubblico Emma Marrone: «Io penso di aver fatto tutto il possibile, purtroppo è un giorno e i giochi non sempre sono leali. Francesco (Blue Phelix ndr.) ha avuto grande coraggio nelle sue esibizioni a mostrarsi per come è veramente senza dissimulare, senza nascondersi, senza avere paura delle schifezze e delle porcate che si vedono ogni giorno. Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio. Purtroppo in Italia non siamo ancora pronti».



La squadra degli Under Uomini di Emma perde un altro componente, e resta solo con Blind. Ad esibirsi nella seconda manche: i Little Pieces of Marmelade, cmqmartina, Blind, i Melancholia, N.A.I.P., Casadilego, Vergo e Mydrama.

