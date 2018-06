Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Terminate le audizioni della nuova edizione dia Pesaro, dove occupa la sedia di giudice,ha voluto ringraziare i colleghi di talent Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e il pubblico presente.Recentemente è scomparso il suo compagno, lo chef tv Anthony Bourdain, che si è suicidato in Francia e l’attrice è stata attaccata sui social anche per via di alcune foto che la vedevano al fianco di un altro uomo: "Questi dovevano essere i tre giorni più difficili della mia vita - ha fatto sapere con la voce commossa - ma grazie a queste persone e grazie a voi sto sopravvivendo. Veramente grazie".