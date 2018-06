Asia Argento, alle audizioni di X Factor il giorno dopo il grave lutto per la morte di Anthony Bourdain

di Veronica Cursi

A 24 ore dalla tragica notizia del suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, Asia Argento si presenta a Pesaro per registrare le prime audizIoni di X Factor dove quest'anno si siederà nel banco dei giudici insieme agli ormai storici Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli.

nonostante stia vivendo un momento difficilissimo ha scelto di essere presente oggi a Pesaro. Tutta la squadra di X Factor le è vicina e rispetta la sua scelta





Tutti gli occhi sono puntati su di lei. Asia arriva vestita di nero e accolta da un caloroso applauso, ringrazia tutto il pubblico per l'accoglienza, è quasi stupita.

Sono appena arrivata, grazie di cuore

. Poi appare anche in una stories pubblicata da Fedez su Instagram.

Proprio in queste ore l'attrice è tornata nel mirino dei social a causa di alcune foto scattate a Roma con un altro uomo, il giornalista francesce Hugo Clement, e pubblicate dal Messaggero il giorno prima

«Il nostro giudice Asia Argento - si legge in un post di Instagram -», dicedella morte dello chef, trovato impiccato in una stanza d'albergo a Parigi.Il popolo del web non le perdona di essersi fatta sorprendere mano nella mano con un altro, salvo poi dichiarare in un tweet: «Anthony era il mio amore, la mia roccia, sono distrutta». C'è anche chi insinua che l'attrice l'averbbe lasciato qualche giorno fa: «Perché continui a dire che era il tuo uomo?» e chi la accusa di essere una falsa per le sue dichiarazioni: «Se era la tua roccia perché ti abbracciavi con Clement, forse hai due rocce?». E ancora: «Quelle foto hanno distrutto Toni».