Asia Argento da XFactor a giudice di Amici: lo scippo di Maria de Filippi?

Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I ❤️ you Adriano https://t.co/LhXVRBlvL8 — Asia Argento (@AsiaArgento) October 21, 2018

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..