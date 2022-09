Ambra Angiolini, frecciatina ad Allegri durante X Factor: «Ho fatto un anno di psicoterapia»

di Angela Casano

Ambra Angiolini protagonista di un siparietto sul palco a X Factor. Durante la terza puntata dello show dedicato alle audition, la giurata ha pronunciato una frase che non è passata inosservata, anzi l’ha immediatamente fatta finire nei trend social. La frase era un chiaro riferimento all'ex Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con cui ha avuto una relazione di circa quattro anni e che a quanto pare non è finita nel migliore dei modi, anzi dev'essere stata parecchio tumultuosa...

Cosa è successo

La fine della loro relazione è finita nel ciclone del gossip e Ambra Angiolini non ha mai negato di aver vissuto mesi davvero difficili, anche se non sono mai state chiare le dinamiche perchè lei è da sempre molto riservata. È tutto cominciato dopo l'esibizione di uno dei concorrenti che si è esibito con un inedito, che non ha convito i giudici, con Dargen D'Amico che ha motivato il suo no criticandogli il tentativo di aver provato a fare una cosa già sentita e citando il riferimento di Belo Figo, e ha poi aggiunto: «Sappiamo che invece l'unico parere che ti interessa è quello di Ambra», perché prima di iniziare a cantare aveva confessato di avere un debole per Ambra.

Ambra a quel punto sale sul palco vicino al concorrente e parlando della sua ultima relazione pronuncia il suo 'no' in maniera gentile: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no».

