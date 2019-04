Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, un altro addio pesante a X Factor: è, che non sarà più il conduttore del talent show in onda su Sky Uno dalla prossima edizione. Ad annunciarlo è proprio X Factor in un post su Facebook che però, data la data in cui è stato pubblicato, lascia qualche perplessità.«X Factor non sarà più lo stesso: quest’anno Alessandro Cattelan non sarà il nostro capitano - si legge nel post, a corredo di una foto dello stesso Cattelan con la scritta ‘Grazie di tutto Ale’ - Grazie per queste edizioni meravigliose, ai casting di #XF13 sentiremo un sacco la tua mancanza». Sarà vero o è solo un pesce d’Aprile? Più probabile la seconda ipotesi...