Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti già in crisi? L'indizio social

di Federica Portoghese

Aria di crisi per un'altra coppia amatissima di Uomini e Donne, parliamo di Luca Salatino e Soraia Ceruti, usciti dal programma poco più di un mese fa. I due non trascorroro del tempo insieme da giorni, il fastidioso silenzio inzia a creare rumors e per i fan più agguerriti è già tempo di indiscrezioni. Pare che Luca farà la stessa fine del suo amico, ed ex compagno di trono, Matteo Ranieri, che proprio pochi giorni fa ha comunicato sui social la fine della sua storia con Valeria Cardone.

AMORE FINITO A UOMINI E DONNE?

A nutrire i sospetti sulla presunta rottura tra Luca e Soraia una diretta Instagram organizzata da Ranieri, dove Salatino non ha voluto rispondere, ma anzi si è lamentato, dinanzi alle troppe domande sul procedimento della sua relazione.

L'ex corteggiatrice, invece, poche ore fa ha condiviso sulle sue Instagram stories un pensiero che ha fatto scattare i followers: "Una persona buona se la ferisci, non ti farà mai del male ma la perderai. E perdere una persona buona ti farà malissimo". Parole forti che alludono proprio alla fine della sua storia d'amore con Luca.

Al momento non arriva né la smentita né la conferma dei rumors da parte dei diretti interessati. Si tratta di sole supposizioni o la fiamma si è già spenta? Sempre che sia mai stata accesa...

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 18:11

