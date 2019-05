Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e l'addio a Ida Platano: «Non mi pento, rifarei ogni cosa. Lei ha preteso tutto e subito»

Venerdì 31 Maggio 2019, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mi aspettavo qualcosa di diverso. Speravo in qualcosa di diverso”, dopo l’addio a “Uomini e donne” al Trono Overtorna a parlare di. I due avevano lasciato la trasmissione per provare a ricominciare la loro storia ma tornati in studio la settimana dopo hanno deciso di interrompere la relazione.Lui voleva da Ida un comportamento differente: “Stavolta Ida non avrebbe dovuto pretendere, come aveva fatto lo scorso anno, tutto e subito senza rispettare i miei tempi – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” - Questa volta io avevo davvero bisogno di fare le cose con calma, con molta calma. Io e Ida ormai ci conosciamo e sappiamo come siamo fatti caratterialmente, prima di fare qualsiasi passo in avanti, avevo bisogno di capire se le nostre menti si sarebbero incastrate, perché in passato abbiamo avuto seri problemi, ci scontravamo solamente. Questa volta volevo tenere fuori, almeno all'inizio, persone che hanno minato la nostra relazione e quelle che avrebbero potuto soffrire qualora tra me e Ida ci fosse stato di nuovo un distacco”.Non si pente dell’accaduto, né tantomeno di aver richiamato in trasmissione Ida: “Assolutamente no! Rifarei tutto così come l'ho fatto. Questo perché quello che succede a Uomini e Donne fondamentalmente è lo specchio di quello che succede nella vita: si ha l'opportunità di conoscere nuove persone e queste conoscenze, queste frequentazioni, possono andare bene come possono andare male”.