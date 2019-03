Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bernardo annunciano le nozze: «Matrimonio stellare come il nostro amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Col figlio in arrivo perè tempo di nozze. I due si sono conosciuti a “”, nel trono over, e poi hanno partecipato al reality estivo per coppie “Temptation Island” ed ora Ursula sembra aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato.“Sono felice di diventare tua moglie, quindi ti rispondo sì. Però voglio un matrimonio stellare, indimenticabile, grande come il nostro amore”, su “DiPiù” Ursula ha accettato la proposta di Sossio, ma ha anche voluto metter alcune cose in chiaro: “Mi avevi chiesto di essere meno gelosa – si legge sulla rivista - ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente una donna che ha subito delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre.Sono quindi attenta a tutto quello che mi gravita intorno perché voglio avere la sicurezza di non essere presa in giro. Non fraintendere. Mi fido ciecamente di te, però non è sempre facile starti vicino. Ti avverto, alla prima che mi fai ti mollo. Non mi interessano le scuse, perché nella vita ne ho sentite troppe”.