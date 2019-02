Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uomini e Donne si sta pian piano trasformando da un dating show ad una spy story dopo l’inganno ordito per mesi da Sara Affi Fella ai danni di Maria De Filippi e della redazione tutta. Anche alcuni protagonisti del trono over, però, non vogliono essere da meno: parliamo di Gian Battista e Claire, pizzicati in un video al bar della stazione mentre concordano il da farsi per – citiamo Claire – ‘tirarla alla lunga’. Maria De Filippi ha fatto dividere Gian Battista e Claire dietro le quinte, ha mandato in onda il filmato incriminato e poi li ha accolti: la dama e il cavaliere – sorridenti e spigliati – si sono poi trovati di fronte alla grave accusa di aver ingannato tutti.Foto@RedCommunications/GettyImages/Kikapress