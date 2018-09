Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo "scandalo"a e il suo tentativo di ingannare il pubblico e la redazione disi amplifica ogni giorno di più. Dopo che il suo exha vuotato il sacco chiedendo scusa aanche il suo neo fidanzatola scarica via social. La Affi Fella e Parigini erano stati paparazzati da Leggo nsieme la scorsa settimana a Ponte Milvio.Vittorio Parigini, che in questi giorni di bufera mediatica aveva disattivato i suoi profili social, è tornato a farsi sentire. Parigini ha riaperto l'account Instagram e in una stories ha messo un punto alla sua storia con Sara Affi Fella: «Allora ragazzi voglio precisare una cosa, la cosa tra me e Sara è finita. Quindi io non c'entro più nulla. Ciao».La Affi Fella è ancora in silenzio e il suo profilo, dopo l'emorraggia di follower e la fuga degli sponsor, è stato disattivato. Il video pubblicato poco fa sul sito di Witty tv in cui il suo ex Nicola Panico ha confessato di essere stato d'accordo con Sara, per tutta la durata della sua permaneza sul trono, di fingere che si fossero lasciati in modo che Sara potesse avere sempre più visibilità è stato il colpo di grazia.