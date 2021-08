Uomini e Donne, Vanessa Spoto e le prime parole dopo l’addio a Massimiliano Mollicone: «La delusione è tanta, sto cercando di distrarmi»

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati dopo essere usciti insieme, solo quattro mesi fa, dall’ultima edizione di Uomini e donne. A dare la notizia era stato Massimiliano Mollicone attraverso alcune storie e a dare la conferma ora arriva l’ex fidanzata: «La delusione è tanta – ha confidato - sto cercando di distrarmi».

Uomini e Donne, Vanessa Spoto dopo l’addio a Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone ha annunciato dal social la fine della sua relazione con Vanessa Spoto. I due si erano conosciuti solo quattro mesi a “Uomini e donne”, e avevano deciso di proseguire la relazione lontani dalle telecamere. Sul caso arrivano le prime parole di Vanessa Spoto, che ha voluto comunicare ai suoi follower attraverso le storie di Instagram: «Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere – ha confessato ai fan - vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 19:03

