Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, l'indimenticabile vincitrice del, si racconta a cuore aperto in un'intervista sulle pagine di. E ci sarebbe un'indiscrezione...Come riporta il sito IsaeChia , che riprende l'intervista, Cristina inizierebbe il suo racconto parlando dell'esperienza al Gf: «Ero sicura che sarei stata. Non immaginavo certo di arrivare fino in fondo. Pensavo di risultare, invece, rimasi nella casa cento giorni e vinsi il programma. Dopo però ho continuato a condurre una. Da una parte sono sempre rimasta con i piedi per terra ben saldi e dall’altra mi sono potuta permettere di rifiutare proposte che non m’interessavano. Vivevo e continuo a vivere nella casa dei miei genitori, non ho grandi esigenze economiche e lo sport è la mia passione, oltre che il mio lavoro».Poi l'ex gieffina parlerebbe della, quando in appena 7 puntate scelse il corteggiatore Mirko Vatteroni: «Non mi ricordavo neanche il suo nome. Sono passati molti anni. Quando siamo usciti dal programma, dopo pochissimo tempo, mi sono resa conto che, semplicemente. Forse lo era di più ai meccanismi televisivi».E infine Cristina, oggi 46enne, parlerebbe di un suo pensiero finora: «Sono single da molti anni, da più di dieci anni. È quasi impossibile che possa trovare un uomo, la prima volta che ci esco mostro sempre il peggio di me così automaticamente si allontana. Sicuramente è una mia forma di difesa, ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori e ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare. Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare, poi cambio subito idea». Candidatura indiretta a? Staremo a vedere.