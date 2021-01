Uomini e Donne , Tina Cipollari choc: «Hai mostrato c*** e tet*** per trent'anni». Maria De Filippi reagisce così. Oggi, l'opionista è andata fuori di sé con la "collega" Tinì Cansino, showgirl greca naturalizzata italiana, dal 2012 nel cast del programma.

Tina Cipollari si è infuriata perché Tinì si sarebbe rifiutata di andare a prendere Gemma Galgani dietro alle quinte. «Perché non puoi? - è esplosa l'opionista -. Hai mostrato il c*** per trent'anni e adesso non puoi alzarti e andare dietro le quinte?». E ancora: «Sei stata trent'anni al Drive In con le te*** di fuori… E adesso mi dice 'Oddio Tina non so cos’è. Non so cos’è'. È una cosa pietosa».

Lo sfogo di Tina ha fatto scoppiare Maria De Filippi in una risata incontenibile, tanto da rotolarsi sulle famose scale del programma. Il video, condiviso da Trash Italiano, ha fatto il giro del web. Fan divertiti: «Subito una gif di Maria che ride». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA