Uomini e Donne: Sophie, Jessica, Davide e Gianluca, ecco chi sono i nuovi tronisti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si completa oggi la rosa dei tronisti della nuova edizione del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne" giunto alla sua 25ma edizione.Dopo la presentazione di martedì di Davide e Gianluca, a sedere sul trono di UOmini e donne due bellissime ragazze: Sophie e Jessica.Ecco chi sono i nuovi tronisti:Vive a Parabita (Lecce)e ha un fratello di 27 anni. È legatissimo alla sua mamma che l’ha cresciuto da sola.Ha lavorato per anni in un ristorante che poi ha preso in gestione. Nel tempo libero gioca a calcio e va in palestra.Vive a Mentana (Roma), ha una sorella di 26 anni.Lavora come fisioterapista e coltiva moltissimi interessi: calcio, motociclismo, surf, chitarra, recitazione. È appassionato di viaggi e ha visitato molti paesi extraeuropei.È cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un fratello di 10 anni a cui è legatissima e ha un ottimo rapporto con i suoi genitori.È una studentessa e da otto mesi lavora come modella per il marchio di Chiara Ferragni.Ha vissuto prima a Roma e per tre anni a Milano. Ora vive a Stimigliano (Rieti). È mamma di un bambino di 5 anni.Fa la tatuatrice, lavora come modella e recentemente è impiegata alle Poste come assistente alla clientela.