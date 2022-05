Uomini e Donne, Sara e Gianluca a un bivio: «La differenza d’età mi fa paura»

Dopo l'uscita di scena di Diego e Aneta, che ieri hanno annunciato di essere pronti a viversi come coppia anche fuori da Uomini e Donne, si torna a parlare di Sara e Gianluca.

Nonostante la dichiarata attrazione per Giada, il cavaliere accetta di prosegurie la conoscenza con la dama, ma quando Maria De Filippi gli chiede come sia andata, Gianluca si mostra titubante a causa della differenza d'età. «La situazione non si è sbloccata» ammette a malincuore il corteggiatore.

«Quindi tu non provi attrazione per Sara?» gli chiede malizioso Gianni Sperti. «Più che altro quello che mi fa paura è che c'è una differenza d'età notevole» si giustifica Gianluca. «Tu sapevi quanti anni avevo» replica Sara. «Non lo sapevo, te l’ho chiesto inizialmente e non me l’hai voluto dire e non mi sembrava il caso d’insistere» si difende Gianluca. «Mi hai detto di aver sempre avuto delle compagne più grandi» ribatte Sara.

Di fronte alle parole di Gianluca e alla sua paura della differenza anagrafica con Sara, Maria De Filippi gli chiede: «Se Gloria ti avesse detto esco volentieri con te, saresti andato con lei o con Gloria?». «Con Gloria» risponde deciso il cavaliere. Una risposta che gela il cuore di Sara, che infatti si alza e torna al proprio posto. Chissà quale sarà la prossima mossa di Gloria.

