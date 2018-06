Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni già in crisi? Spunta il nome di Francesco Monte

Dopo la scelta asono stati visti poco insieme e, mentre il gossip impazza su una possibile crisi, l'ex tronista racconta la prima notte vissuta insieme.La coppia uscita dal programma ha rilasciato un' intervista per il settimanaleparlando di quello che è successo subito dopo la scelta. Sara ha lasciato intendere di non aver consumato: «Sono una ragazza all'antica, non voglio bruciare le tappe». E Luigi ha dichiarato di voler rispettarla e di apprezzare il suo essere di sani principi.I due hanno anche raccontato il momento in cui è scattata in loro la scintilla. Dal colpo di fulmine iniziale a quando Luigi ha minacciato di voler lasciare il programma perché indispettito dal bacio con Lorenzo. La donna ha confessato di aver sentito la sua mancanza e la paura di perderlo.