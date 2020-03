Uomini e donne, Sara Affi Fella incinta al terzo mese. Lei e il fidanzato Francesco Fedato futuri genitori: «Una gravidanza ahimè non facile»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 19:48

. Dopo lo “scandalo” per la sua partecipazione a "" (fu tronista quando in realtà era ancora fidanzata con l'ex Nicola Panico), Sara si è fidanzata col calciatore Francesco Fedato e ora sono in attesa del loro primo figlio.Per Sara, al terzo mese di gravidanza, questa non sarebbe una gravidanza facile: “E una gravidanza ahimè non facile – ha spiegato in un’intervista a “Spy” - Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato. Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”.Per le nozze c’è ancora da attendere: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.