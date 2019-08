Uomini e donne, Rosa Perrotta contro gli haters: «Ecco perchè non mostro mio figlio Domenico sui social»

Lunedì 5 Agosto 2019, 21:28

Recentemente è nato Domenico,die del fidanzato, conosciuto sotto i riflettori di “”, Pietro Tartaglione. Rosa, che ha preso parte anche all’Isola dei Famosi, è molto attiva su Instagram, dove tra l’altro ha annunciato la sua gravidanza. I fan però si chiedono perché il piccolo non sia stato ancora mostrato sui social.Sull’argomento è intervenuto al diretta interessata: “Io – ha spiegato dal uso account - non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e che sono, fortunatamente, il 90% delle persone che ci seguono. Persone che hanno amato questo bambino ancora prima che nascesse che lo inondano e lo inonderanno di amore come hanno fatto con noi. Persone che meritano la gioia di condividere con me le mie giornate e tutte le cose del piccolo Dodo.Il problema sono gli haters: “Purtroppo i social sono una valvola di sfogo anche per le persone cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare anche con altri personaggi. Utilizzerebbero un bambino per ferire me o Pietro e questa cosa mi manderebbe in bestia. Fino a quando si tratta di me, sono adulta e vaccinata, ma il pensiero che uno potrebbe rivolgergli un pensiero cattivo o delle energie negative mi manda in bestia, non so come reagirei. (…) Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo”