Conitnua la telenovela legata all'intrigo sul trono di. Infatti, dopo che si è scoperto che Sara Affi Fella era stata fidanzata per tutto il tempo del suo trono a Uomini e Donne, tra i fan si è creato un certo sconcerto. E, ovviamente anche nella trasmissione, tra redattori e autori, la cosa non è stata presa a cuo leggero. Tra questi, la più adirata con Sara Affi Fella pare essere Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di. “Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse..”,, storica redattrice e autrice di “”, non ha accettato le scuse diLa tronista infatti oggi dal suo account ha confessato il suo inganno, cioè l’essere fidanzata ancora con Nicola Panico mentre sceglieva Luigi Mastroianni, ma questo a Raffaella non è bastato: “adesso io mi chiedo – si è interrogata la Mennoia dalla sua pagine social - se un post le sembrava troppo e se avrebbe rovinato l’allure della sua pagina”, se scrivere in una storia la mette al riparo del danno inflitto ..se si sta scusando con i followers per paura di perderli”.La cosa migliore sarebbe stata quella di porgere le scuse innanzitutto alla redazione: “Forse,sarebbe stato più decente presentarsi oggi in ufficio o chiedere un appuntamento per scusarsi di persona con noi che per mesi L abbiamo accolta aiutata e alla quale è stata data FIDUCIA..mi chiedo questo e molto altro...faccio questo lavoro da più di 20 anni e mai come oggi mi sento stupida..#complimenti a te e famiglia... tutte in cerca di followers e calciatori e nessuna che si alza e lavora...”.