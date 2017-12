Uomini e Donne, Paolo Crivellin non sceglie ma elimina Giorgia: ecco cosa è successo su Instagram poco dopo

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'annunciata scelta di Paolo Crivellin, del trono classico di Uomini e Donne, sembra non esserci stata, ma non per questo la puntata registrata lo scorso 28 dicembre ha mancato di colpi di scena.LEGGI ANCHE -----> Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: oggi la scelta di Paolo Crivellin Il tronista ha eliminato Giorgia Caldarulo, dicendo di essere convinto che non può essere lei la donna della sua vita. Molti dei fan della trasmissione avevano capito che Paolo non aveva un reale interesse per la ragazza, ma altri sono rimasti spiazzati dalla sua scelta. Dopo l'eliminazione Giorgia ha inziato a seguire Nicolò Raniolo, i due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Raniolo ha corteggiato Samantha Ghio, ma quando quest’ultima l’ha scelto ha rifiutato.Sembra quindi che Giorgia non solo non abbia preso male la scelta di Paolo, ma stando al suo gesto su Instagram si pensa che sia interessata anche ad un altro, Nicolò, appunto.