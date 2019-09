Uomini e Donne, il nuovo tronista Alessandro Zarino: «Il passato è un brutto ricordo, qui per trovare l'amore»

Temptation Island, la sorella della Enardu: «Mi auguro lasci Pago»

Giovedì 19 Settembre 2019, 19:21

“Nella mia vita ho fatto cose di cui non vado fiero, ma ho tanta voglia di riscattarmi”, il tronista campano di “ha confessato il suo passato difficile da cui è riuscito a riscattarsi ed ora, dopo Temptation Island, è pronto a ripartire col dating show condotto da Maria De Filippi.E’ arrivato “Uomini e donne” per trovare l’amore: “Guardandomi indietro – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - mi sono accorto di essermi concentrato molto su di me in questi ultimi anni, affidando al caso la possibilità di incontrare la persona giusta. Questo non è accaduto. Poi è arrivata la possibilità di partecipare a un programma dove molti hanno trovato la loro ani- ma gemella e allora mi sono detto: "Magari potrei trovarla anche io?". E così ho deciso di buttarmi in questa nuova avventura”.Per ora ha affrontato l’appuntamento al buio: “Sarò sincero: avere così tante corteggiatrici tutte insieme mi ha messo un po' in confusione. La prima impressione è stata sicuramente positiva, ma non voglio prendere decisioni affrettate, quindi avrò ancora bisogno di conoscerle a fondo per poter dare un giudizio”.