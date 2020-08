Uomini e Donne: Davide, Gianluca e Blanda sono i tre nuovi aspiranti tronisti, ecco chi sono

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 13:02

. Due troni per tre, è questo il contest lanciato daper scegliere i prossimi due tronisti. Sul sito wittytv i video di presentazione dei tre aspiranti tronisti, sarà il pubblico a decidere.«Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? Correte sul sito di Wittytv.it, guardate i video di presentazione e date la vostra preferenza…. I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti?». Così sui profili social della storica trasmissione di Maria De Filippi. Sarà dunque il pubblico, per la prima volta a scegliere i prossimi due tronisti di. Intanto su Wittytv è possibile vedere i provini di presentazione dei tre ragazzi. Il primo èristoratore di Gallipoli. Il suo è un cognome pesante: «Ho mio padre alle spalle che comunque ha fatto una sua scelta di vita, è stata una persona che ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine, quindi questa cosa ha fatto sì che la mia immagine fosse sporcata un po’. Poi quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onesta, che ha sempre lavorato, e la gente un po’ si è ricreduta​. Quando andavamo in trasferta con la squadra io ero solo, gli altri avevano il papà, io no, mia madre doveva stare a casa con mio fratello. Mamma ha fatto da papà e da mamma. Vorrei avere dei figli ma non so come sarei come padre non avendolo avuto». Il secondo provino è difisioterapista appassionato di moto di 30 anni che ha raccontato: «Pratico il surf, vado in moto e mi piace moltissimo recitare». Ultimo aspirante tronista è, 27 anni, operaio di Novara in un’azienda alimentare, vive con i genitori e i due fratelli.