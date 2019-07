Uomini e donne, Noel Formica lascia Alessandro Sandomenico: «Ecco perchè è finita»

Giovedì 4 Luglio 2019, 19:07

“La storia d'amore con Alessandro si è conclusa da un po’”, si chiude velocemente la love story fra. I due si sono conosciuti sotto i riflettori di “”, condotto da Maria De Filippi, nel trono over.Noel durante la sua esperienza “U&D” ha avuto prima una relazione altalenante con Armando Incarnato, per poi uscire felice innamorata a marzo dal programma appunto con Alessandro. La storia però non ha funzionato: “Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro”.Non si pente però di avere partecipato al programma condotto da Maria De Filippi: “Porto nel cuore tutte le persone che ho conosciuto e tutte le esperienze, sia “negative” che positive”.