Uomini e donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi crisi superata: romantica vacanza sulle nevi

Crisi brillantemente superata per. I due, che si sono conosciuti sotto i riflettori di “”, solo qualche giorno fa come riportato da Leggo.it parlavano di un periodo difficile per la loro coppia , che ora sembra brillantemente superato dato che si stanno godendo una bella vacanza sulle nevi.Attraverso le stories di Instagram l’ex tronista aveva fatto sapere: “Stiamo affrontando un momento no. Non è una situazione definita in questo momento (…) "Non sappiamo cosa dirvi in questo momento. La situazione non è definita e quando lo sarà voi sarete i primi a saperlo da parte nostra. Stiamo vivendo un momento no come qualsiasi coppia. Ci siamo fidanzati davanti a voi e quindi a voi va il nostro rispetto. Era ovvio, l’avete capito praticamente tutti che il momento è strano”.La crisi è passata velocemente e i due, come dimostrano i rispettivi account social, si sono regalati una romantica fuga sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, per poi spostarsi in Austria.