Nicolò e Virginia volano a Parigi, Marta va su tutte le furie e abbandona​

Mercoledì 2 maggio è andata in onda su canale 5 la scelta di. Il tronista siciliano e, ex compagna di Ignazio Moser, sono usciti dal programma di Maria De Filippi innamoratissimi. Eppure tra i due sembra esserci già aria di crisi.La neo coppia, infatti, dopo la scelta e soprattutto dopo essere tornati in possesso dei loro profili social - per regolamento durante il programma tronisti e corteggiatori non possono usarli - non hanno pubblicato ancora nessuna foto insieme.Entrambi sono in giro per l'Italia, ma da separati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno infatti rivelato di aver avuto poco tempo a disposizione per frequentarsi una volta lasciato il programma ma che si sono sentiti tutti i giorni e prossimamente Nicolò presenterà la nuova fidanzata alla famiglia.