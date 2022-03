Uomini e Donne, Matteo Ranieri fa la sua scelta a sorpresa: la svolta dopo un bacio

Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La puntata è stata registrata e la decisione del tronista è arrivata a sorpresa. Non era previsto, infatti, che chiudesse ora il suo percorso. Un cammino che non è stato molto fortunato, ma è bastato un bacio alla corteggiatrice preferita per capire. Per lui c'erano Valeria Cardone e Federica Aversano. Ecco con chi è uscito mano nella mano.

Matteo ha scelto Valeria e alcuni pensano che lo abbia fatto perché intenzionato a viversi una relazione con maggiore spensieratezza. Federica, infatti, ha una figlia e questo poteva rappresentare una responsabilità in più. Matteo stesso non ha nascosto che l’idea che Federica avesse un figlio lo frenava un po’.

Come rivelano le anticipazioni sulla scelta fornite da Lorenzo Pugnaloni, il tronista ha spiegato di aver capito dal primo bacio di voler stare con Valeria. A Federica Matteo ha detto di aver passato dei bei momenti ma che il suo cuore non batte per lei. Federica ha risposto che se lo aspettava, ma che si è sentita comunque presa in giro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 21:46

