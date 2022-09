Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Ida Platano: «Ti comporti da 15enne». Cosa è successo

Maria De Filippi perde la pazienza e passa all'attacco. Nel mirino una delle dame più conosciute di Uomini e Donne, Ida Platano, e il suo corteggiatore Riccardo Guarieri. La polemica è scoppiata dopo l'esterna tra l'hairdresser siciliana e il terzo incomodo, Alessandro Vicinanza. Una serata definita da Ida «spensierata», e che si è chiusa con un bacio.

Chiara Ferragni nuda, coperta solo dai capelli: sui social lo scatto hot per la Milano Fashion Week FOTO

Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: «Abusiva a casa mia, non vuole più andarsene»

Cosa ha detto Maria De Filippi

Nel classico faccia a faccia tra Ida e Riccardo ha preso la parola Maria De Filippi. La presentatrice ha provato a spiegare al corteggiatore il motivo per cui Ida fosse uscita con Alessandro, pur non essendone innamorata. «Lei ti vede ballare con Federica e, guarda caso, decide di ballare con Alessandro. Pensando che tu saresti uscito con Federica, lei decide di uscire con Alessandro. Anche se non ha 15 anni, certe volte ha atteggiamenti da quindicenne e tu, quando ti siedi al centro, hai 12 anni», sbotta Maria.ù

Un attacco a cui è seguito l'applauso del pubblico, ma che ha lasciato senza parole Ida. A rivolgersi ai due anche Armando Incarnato: «Voltate pagina o tornate insieme perchè vi fate del male così. Lui sta male nel vederti con Alessandro e tu nel vederlo con Federica. Volete andare avanti così?», ha concluso.

Ma non è possibile, stiamo vedendo la stessa puntata in loop da 3 anni B A S T A #uominiedonne pic.twitter.com/tqM2vjBh2O — Isabella Benanti (@isabenanti) September 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA