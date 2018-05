Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsi registrerà una delle ultime puntate di Uomini e Donne con, che dovrà fare la sua scelta trai.Fino all'ultimo è stata a rischio la partecipazione di Riccardi che in questa settimana è stato vittima di due incidenti stradali. Su Facebook ha pubblicato un video per far sapere ai suoi fan come sta."Questo è il secondo incidente ( il corteggiatore ha avuto prima un tamponamento in auto, poi un incidente mentre era in moto ndr), sono conciato così - mostrando il braccio sinistro ingessato - ho due costole rotte, c'è qualcuno che non vuole che io arrivi alla scelta. O mi sparate o io alla scelta mi presento. Quindi potete investirmi due volte in cinque giorni ma io alla scelta mi presento".Proprio ieri su Leggo.it avevamo dato notizia del secondo incidente di Riccardi mentre era in moto con padre e una donna in macchina gli è andata addosso tagliandogli la strada.