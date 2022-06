Dopo settimane di corteggiamenti e appuntamenti galanti, Veronica Rimondi ha finalmente deciso con chi proseguire la propria esperienza fuori dagli studi di Uomini e donne.

Uomini e donne, la scelta di Veronica Rimondi

Fino all'ultimo la tronista ha portato avanti una doppia frequentazione con Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea, ma alla fine il cuore ha avuto il sopravvento e Veronica ha scelto il ragazzo dagli occhi di ghiaccio, Matteo.

«Se devo pensare a chi sono Veronica e Matteo, la prima cosa che mi viene in mente è che abbiamo cominciato a ridere insieme ancora prima di cominciare a conoscerci» esordisce la ragazza che quasi non riesce a trovare le parole per annunciare la propria decisione.

«Ti ho dato la possibilità di aprirti, lasciarti andare e di far uscire quel Matteo che stava nascosto dietro uno scudo protettivo e devo dire di averci visto lungo», dice ancora Veronica che fino all'ultimo tiene sulle spine il cavaliere. «Matteo stai seguendo? Veronica stringi, lui non ce la fa più», dice Maria De Filippi per stemperare la tensione in studio.

«Eravamo destinati a conoscerci perché queste cose succedono poche volte nella vita secondo me. Io ho molta paura perché non provo queste sensazioni per una persona da tanto tempo. Ed è tanto tempo che qualcuno non mi entra nella testa» prosegue la ragazza, prima di annunciare la decisione finale. «Non vedo l'ora di viverti fuori» le sussurra Matteo davanti a un calice di champagne. E allora che amore sia.

