Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: le cause dell’addio

si sono lasciati. La coppia, nata sotto i riflettori di “”, aveva ricominciato la relazione dopo una breve separazione, ma il lockdown passato insieme li ha definitamente divisi.Il tempo trascorso insieme non li ha aiutati: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui ho bisogno - ha spiegato in un'intervista al "Magazine di Uomini e donne" - Cose che io gli ho fatto presente. Nei mesi in cui ho convissuto con Riccardo a Brescia ho scoperto delle cose di lui che non sapevo, come lui ha scoperto delle cose di me che non sapeva. Era la prima volta che trascorrevamo così tanti giorni insieme 24 ore su 24. La prima volta che ci vivevamo a 360 gradi con la paura che questa simbiosi comporta e con delle aspettative da parte mia che purtroppo sono state deluse”.Ora sono separati e non si sentono più: “A oggi io e Riccardo non ci siamo ancora detti ufficialmente addio ma sono due mesi che non ci vediamo (…) Io gli ho dato tutto anche stavolta e mi ritrovo con le mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno di essere felice. Con questo non sto dicendo che Riccardo è sbagliato, ma a questo punto penso che parliamo una lingua diversa. Forse semplicemente non può darmi quello che voglio”.