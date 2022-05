Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il siparietto hot, cosa è successo

Si torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, e non potrebbe essere altrimenti dopo che la performance del cavaliere ha trasformato lo studio di Uomini e Donne in una sala di lap dance.

Uomini e Donne, Ida Platano apre la camicia a Riccardo Guarnieri: il siparietto hot

La puntata di oggi non avrebbe potuto essere più hot, tutto merito di Riccardo che è sceso in passerella sulle note di 'Careless Whisper' di George Micheal, trascinando con sé la propria dama. «Per me non esistono regole da seguire, sono dell'idea che bisognerebbe essere semplicemente se stessi – dichiara il corteggiatore prima di cimentarsi con la sfilata maschile –. Ma solo grazie all'importanza della persona che abbiamo di fronte, riusciamo a tirare fuori il meglio di noi».

Parole che preparano lo studio a una performance ad alto contenuto erotico. Riccardo infatti si presenta con giacca bianca e camicia celesti e tra le mani una magnifico mazzo di rose rosse, un gentile omaggio a Ida Platano, che viene invitata a raggiunge il cavaliere e a condividere un bicchiere di bollicine. «Non essere imbarazzata» le sussurra a un orecchio.

Poco dopo Riccardo sfila una rosa dal mazzo e la porge alla dama, prima di sciogliersi in un romantico lento. La musica a un certo punto finisce, ma lui chiede che venga rimessa e la coppa ricomincia da dove si era interrotta. È a quel punto che il corteggiatore decide di sfilarsi la giacca e invita la compagna ad aprirgli la camicia. Ida Platano sta al gioco e lentamente lo sbottona, poco prima che la musica termini, questa volta definitivamente.

Al momento del voto i 9 e i 10 sono tutti per Riccardo e lui sorride compiaciuto, mentre Ida si guarda attorno imbarazzata. Chissà fino a dove si spingerà il cavaliere la prossima volta.

