Uomini e donne, il tronista Giulio Raselli: «Basta "chimica", ecco casa cerco dalle corteggiatrici»

Venerdì 4 Ottobre 2019

“Sono stufo di sentir parlare solo di chimica, perché io cerco una vera storia d’amore”, il nuovodi “parla del tipo di ragazza che cerca nella trasmissione condotta da Maria De Filippi e della corteggiatrice Veronica Burchielli, con cui sembra avere un buon feeling.Lui vorrebbe essere capito: “Vorrei che le mie corteggiatrici mi conoscessero per quello che sono – ha confidato al “Magazine di Uomini e donne” - una persona che non ha problemi a dire ciò che pensa e ad agire. So bene che riceverò delle critiche per il mio modo a volte strafottente di relazionarmi, ma non si tratta di essere arroganti bensì di essere diretti. Se non si fosse capito, non sono uno a cui piace girarci troppo attorno”.E’ rimasto colpito dalla corteggiatrice Veronica (“Sono rimasto piacevolmente colpito dal suo modo di fare: è un ragazza che a tratti risulta sfuggente. Purtroppo o per fortuna resto affascinato da chi non mi dà tutto subito e lei è stata in grado di trasmettermi esattamente questa sensazione”) ma sa quello che cerca dalla sua futura corteggiatrice: “Una donna che possa farmi pensare a lei tutto il giorno; una persona che riesca ad avere un dialogo con me; una ragazza forte ma allo stesso tempo disposta a tollerare il mio modo di fare. Ma chi lo sa, magari è già scesa ...”.