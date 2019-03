Uomini e donne, Giulia Cavaglia tronista: «Credevo di essere stata maleducata con Maria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è passata dal ruolo di corteggiatrice a quello ditronista nel trono classico del programma "" dopo il rifiuto che le ha rifilato Lorenzo Riccardi, un’investitura da parte della conduttrice Maria e Filippi che davvero un si aspettava.Giulia infatti pensava di essere stata maleducata con Maria: “Tante volte ho pensato di essere stata poco educata nei riguardi degli opinionisti e della stessa Maria – ha spiegato al magazine di “Uomini e donne” - reagivo di pancia, uscivo d’impeto fuori dallo studio senza salutare nessuno. Mi sono mangiata le mani molte volte per questi miei atteggiamenti ma purtroppo le reazioni d’istinto fanno parte del mio carattere. Con il senno di poi, forse, è stata proprio questa mia spontaneità a dare una misura di quanto fossi vera e poco interessata al contesto”.L’emozione però è stata grande: “Avevo la mente annebbiata. Mentre stavo dando i fiori a Maria avevo già la voce rotta dal pianto. In quel momento di saluti, ti guardi indietro e ti rendi conto di esserne uscita sconfitta dopo averci messo cuore e anima. Non sono riuscita a mascherare quel momento di debolezza e, poi, quando mi hanno comunicato del trono sono esplosa in un pianto liberatorio. Non ho mai ambito al trono”.