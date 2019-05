Uomini e donne, Giulia Cavaglia ha scelto Manuel Galiano: «Tolgo tutte le barriere, credo in noi»

Grande Fratello 2019, tutti pazzi per Taylor Mega

Venerdì 31 Maggio 2019, 19:14

Nasce una nuova coppia a "”, dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo tanta attesa sulle vicende sentimentalie del trono classico,ha sceltopreferendolo nel testa a testa finale al “rivale” Giulio Raselli.Per un’emozionata Giulia è entrato prima in studio Giulio, h si aspettava la sua scelta e le ha augurato un futuro felice: “Con te c'è stata subito chimica e fisicamente mi sei sempre piaciuto tantissimo. Inizialmente avevo dei grossi dubbi su di te perché eri aggressivo e un po' altalenante, ma sei riuscito a farmi cambiare idea. Non ti ho scelto perché al di fuori della chimica non riesco a vederti nella mia vita. Spero che tu non possa odiarmi ma ho il cuore che batte per un'altra persona”.Poi, prima della classica pioggia di petali rosa, è arrivato Manuel: “Ho sempre cercato un uomo che mi insegnasse qualcosa e tu me ne hai insegnato tanto. Penso di voler togliere ogni tipo di barriera e credere in noi, Quindi tu sei la mia scelta"