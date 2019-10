Uomini e donne, Giovanna Abate contro Tina Cipollari: «Non permetto a nessuno di dirmi che sono finta»

Giovedì 24 Ottobre 2019, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non mi sento finta e non posso permettere a nessuno di dirlo, soprattutto dopo un bacio che è stato dettato dal cuore. Mi dispiace”, la corteggiatrice di “risponde alle accuse diche reputa falso il suo interesse per il tronista Giulio Raselli.Le critiche della storica opinionista del programma non le vanno giù: “Mi dispiace – ha raccontato al Magazine di “Uomini e donne” – che una persona che da anni segue i percorsi non riesca a capire il reale interesse che c’è dietro i miei gusti”.Tina si ricrederà: “Avrei accettato di sentirmi dire che l'avvicinamento tra me e Giulio è stato troppo veloce, ma non consento di mettere in dubbio la spontaneità di tutto questo. Spero e credo che il tempo farà ricredere Tina e che i suoi commenti non influenzino Giulio, che, invece, ha vissuto le esterne con me”.Anche il pubblico spesso la attacca: “Il mio carattere mi ha sempre esposta ad attacchi o confronti con l'esterno. Quando faccio qualcosa sono sicura delle mie azioni, perciò non mi spaventano le critiche o sapere che c'è chi non accetta il mio modo di vedere le cose. Anzi, vivo tutto questo come un'opportunità per farmi capire e magari far avvicinare l'altro al mio modo di pensare”.