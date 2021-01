Uomini e donne, Giorgio Manetti e il nuovo amore di Gemma Galgani: «Sempre il solito copione...»

Giorgio Manetti interviene sulla frequentazione a “Uomini e donne” fra la sua ex Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio Guerci: “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere”.

Giorgio Manetti, che ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip, non crede che Gemma Galgani sia in cerca d’amore: “Non sta a me dirlo – ha fatto sapere a “Nuovo” - Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”.

Secondo Giorgio Manetti anche gli spettatori si stano “stancando” della presenza di Gemma Galgani in trasmissione: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 17:53

