Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Fuori dalla tv non ha alternative»

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani, dama di “Uomini e donne”. Giorgio Manetti e Gemma Galgani ultimamente si sono scambiati diverse frecciatine mezzo stampa e ora l’ex cavaliere del trono over affonda il colpo: “Fuori dalla tv non ha alternative”.

Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Giorgio Manetti, che ha recentemente visto infranto il suo sogno di partecipare all’Isola dei Famosi, ha avuto una relazione con Gemma Galgani, che grazie a lui ha trovato notorietà: “Non l’ho mai vista con i gonnelloni e le ballerini – ha fatto sapere a “Nuovo” – come ha raccontato Tina Cipollari, altrimenti per lei non ci sarebbe stata nessuna possibilità con me… E’ fuori dubbio, però, che prima di conoscere me non era famosa, mentre io mi sono creato la mia popolarità”.

Secondo Giorgio Manetti una volta fuori dal mondo della tv e di "Uomini e donne", per Gemma Galgani sarà difficile mantenere il successo: “Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata con lei ma avevo altri argomenti. Lo ho dimostrato uscito dal programma. Lei invece senza tv non ha alternative”.

