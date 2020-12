Uomini e donne, Gianluca De Matteis lascia il trono tra le lacrime

Gianluca De Matteis lascia il trono di “Uomini e donne”, il dating show di Maria De Filippi. Il tronista Gianluca De Matteis, come riportano le indiscrezioni in rete, avrebbe deciso di lasciare “Uomini e donne” tra le lacrime.

Gianluca De Matteis ha deciso di lasciare il trono di “Uomini e donne” dopo circa due mesi dal suo arrivo nel programma di Maria De Filippi. Gianluca, di professione fisioterapista, ha dato la notizia durante la trasmissione, quando in lacrime ha annunciato l’addio perché non è scattato nulla con le corteggiatrici presenti e perché si sente poco adatto al contesto televisivo. Una decisione molto sentita, condivisa anche dalla conduttrice Maria De Filippi, che si è detta dispiaciuta, ma ha riconosciuto che i sentimenti non possono nascere a comando e che lui forse non è ancora pronto per una love story…

