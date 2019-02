Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C’è stata maretta al Trono over di “” dove, come riportato da Leggo.it , un video avrebbe smascherato il “piano” di Gian Battista Ronza e Claire Turotti , che per restare nel programma fingevano di non essere una coppia. Naturalmente sui social si è scatenato il pandemonio e sono state molte le critiche rivolte ai protagonisti del programma di Maria De Filippi ma Gianbattista si è difeso rivolgendo accuse alla redazione.Il video sarebbe stato preparato appositamente contro di lui: “Pensate che sia una casualità che il video sia stato mandato da un amico di Gianni Sperti? - scrive nei commenti sul social - Casualmente carpito in modo professionale (…) Tutto questo odio viscerale è solo perché mi permettevo di criticare i comportamenti della Signora Gemma Galgani. Pensate che sia una casualità che il video in questione sia stato girato con una Canon professionale e non con un telefonino?”.Nel commento giustifica il comportamento nel video: “Pensate che due persone che si frequentano fuori da Uomini e Donne non possono parlare del programma? E se la trasmissione consente di relazionarsi con più persone è lecito domandarsi cosa ne sarà dei sentimenti di uno o dell’altro in tali situazioni”.Contro di lui non si sono risparmiati: “Insinuati e diffamati con aspro odio personale da persone che si definiscono professionisti! (…) La settimana prossima avrete delle risposte chiare”.