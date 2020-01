Uomini e donne, Gemma Galgani compie 70 anni: la festa della dama del trono over

Lunedì 20 Gennaio 2020, 19:13

festeggia i settant’anni. L’ormai storica dama in cerca d’amore al trono over di “”, dating show condotto da Maria De Filippi e acerrima nemica dell’opinionista Tina Cipollari, ha pubblicato sul social alcuni momenti del suo party di compleanno.Con un mazzo di fiori e un bigliettino d’auguri in mano, la Galgani ha spento fra gli applausi degli amici le candeline della sua torta di compleanno, visibilmente emozionata. Il bigliettino recava la scritta: “Alla persona che ci ha aiutati a crescere e visto fiorire. Alla persona che ha curato le nostre radici e le nostre ferite, dandoci ogni volta una forma bellissima. Auguriamo il migliore dei compleanni con questo bonsai, da potare, curare e abbellire come hai fatto con ciascuno di noi...”.Una felicità che Gemma non ha nascosto nelle didascalie dei post: “Sono felice di condividere con voi questo traguardo importante – ha scritto sul social - e penso che l'unica parola possibile sia uno sconfinato grazie di cuore❤️❤️❤️ #buoncompleannoame #gemmagalgani”.Emozioni che continuano anche nel video del taglio della torta: “Qui proseguono i festeggiamenti, GRAZIE per tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto ❤️❤️❤️ 🍰 🎂 #gemma #gemmagalgani #happybirthday”.